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Климатолог Алексей Кокорин не исключил перенос столицы в Сибирь

  • 23/05/2023, 17:38
Автор:
перенос столицы в Сибирь
Но это произойдёт ближе к концу 21-го века.

К 2080 году столица России может быть перенесена в Сибирь в связи с изменением климата. Такой прогноз делает климатолог Алексей Кокорин. По его мнению, к этому времени температура на Земле поднимется на 2 – 2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, в результате чего волны жары станут накрывать планету гораздо чаще.

То есть та жара, которая у нас была раз в десять лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться, цитирует климатолога РИА-Новости. При наихудшем сценарии температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими. Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск.

Напомним, что идеи переноса столицы из Москвы в Сибирь, и, в частности, в Новосибирск, периодически озвучиваются разного рода экспертами. Например, в 2020 году такую инициативу высказал сенатор Владимир Лукин. В то же время, опрошенные Infopro54 эксперты отмечали её нецелесообразность в сложившихся экономических условиях.

— Перенос столицы даже обратно — в Санкт-Петербург — потребует реализации проекта масштабов «всенародная стройка капитализма», — в частности, сообщал завкафедрой экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин. — Наша столица настолько отличается по уровню жизни от регионов, что избитая поговорка «Москва — не Россия» приобрела характер интеллектуального тезиса, который может быть подтвержден целым комплексом экономических показателей. Некоторая децентрализация и формирование новых центров прибыли могли бы сообщить огромной стране большую устойчивость. Для развития Новосибирска это, конечно, открыло бы грандиознейшие перспективы. Но лучше сразу указать на небольшой недостаток инициативы Владимира Лукина — она абсолютно нереальна в существующих условиях.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя предложение сенатора, говорил о готовности города к столичности исключительно в финансовом плане. Речь шла о пересмотре бюджетных перераспределений между муниципальным, региональным и федеральным уровнями бюджета.

Ранее редакция сообщала о тот как  Новосибирск себя показал, как «Новогодняя столица России».

Фото Infopro54

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Рубрики : ЦУР Общество Власть

Регионы: Новосибирская область Москва Красноярск

Теги : перенос столицы в Сибирь климатические изменения


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