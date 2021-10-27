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Четверым вице-спикерам горсовета Новосибирска становится тесно

  • 27/10/2021, 18:00
Автор:
Новости Новосибирска
До сих пор полномочия каждого до конца непонятны.

Технический вопрос о полномочиях помощника вице-спикера горсовета Евгения Лебедева вылился в обсуждение приемлемого количества вице-спикеров в целом. Если коротко, то суть вопроса в том, чтобы утвердить положение, согласно которому у заместителя председателя горсовета Евгения Лебедева, работающего на непостоянной основе, не будет своего помощника.

Во-первых, как напомнил депутат Георгий Андреев, выдвинувшая Лебедева фракция ЛДПР к моменту обсуждения вопроса де-юре прекратила свое существование.

На прошлой сессии мы объясняли, что на назначение дополнительного вице-спикера идем потому, что здесь есть фракция, заявил Андреев. Сейчас фракция перестала работать, но назначение продолжает действовать. Как это все выглядит? Я вопрос оформил в формате выступления, чтобы не развивать дискуссию. Но я бы попросил господина Лебедева в рамках обсуждения регламента его деятельности все-таки пойти навстречу и пояснить происходящую ситуацию.

Вице-спикер Лебедев пояснять ничего не стал. Его от вопроса отбил регламентными нормами и «космическими» аргументами непосредственный начальник — председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

Хочу напомнить, что это не тема вопроса, заявил Асанцев. Мы сейчас в проекте решения обсуждаем другое. Поэтому просьба: если есть какие-то вопросы, можете персонально задать тем людям, которые вышли из фракции или вошли во фракцию. Я призываю: задавайте вопросы по теме. Сейчас же никто не выступает на предмет того, когда мы, например, долетим до Юпитера или до другой галактики. Давайте об этом поговорим. Я утрирую, коллеги, но призываю выступать по теме.

Напомним, что перед началом сессии стало известно о выходе из фракции ЛДПР двух депутатов Ростислава Антонова и Ирины Беспечной, в результате чего во фракции остались четверо депутатов при необходимой для ее функционирования нижней планке в пять депутатов.

Во-вторых, как некоторые депутаты отмечали и ранее, непонятен функционал не только помощника, но и самого вице-спикера.

Сильно обижают четвертого вице-спикера: сначала зарплату не дали, теперь помощника лишают, говорит депутат Игорь Украинцев. Так мы придем к тому, что за аренду кабинета начнем с Евгения Владимировича плату брать. Считаю, что нам нужно остановиться. Пусть вице-спикер начинает работать. На мой взгляд, эта разность отношения изначально к депутатам, проявившая себя в прошлом году, теперь распространилась и на вице-спикеров: есть приближенные, а есть неприближенные, которых даже помощника лишают.

В ответ на это председатель горсовета Дмитрий Асанцев припомнил Украинцеву его инициативу — «раздуть» число вице-спикеров до 49 человек.

Мы, Игорь Сергеевич, идем по пути, который вы предложили на первой сессии, заявил депутату Дмитрий Асанцев.

На недостаток функционала даже не у четырех, а у имеющихся трех вице-спикеров обратила внимание и депутат Хельга Пирогова, ранее запросившая отчеты о проделанной в рамках своих полномочий работе каждого из них.

У меня все еще остается вопрос, зачем четвертый заместитель? говорит Пирогова. Например, к отчету господина Тямина нет вопросов, потому что видно, в каких мероприятиях он участвовал. По отчету Тыртышного тоже более или менее понятно, чем он занимается. А вот — отчет заместителя председателя Совета депутатов Яковенко за 2020-2021 годы: я так на втором курсе курсовую писала с двойным интервалом, чтобы было больше текста. Зачем еще четвертый заместитель?

Напомним, что Евгений Лебедев был избран четвертым вице-спикером горсовета на сентябрьской сессии. До этого сессия большинством голосов внесла необходимые изменения в регламент работы горсовета.

Фото с сайта горсовета Новосибирска

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика ЛДПР горсовет Новосибирска власть


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