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«Спецавтохозяйство» и «Экология-Новосибирск» идут на мировое

  • 28/10/2021, 09:00
Автор:
Новости Новосибирска
Сегодня — на 44 млн рублей, а в ноябре стороны планируют урегулировать спор с совокупными претензиями почти на 370 млн рублей.

Сегодня в Арбитражном суде Новосибирской области должно было состояться рассмотрение иска МУП «Спецавтохозяйство» к регоператору по утилизации твердых коммунальных отходов ООО «Экология-Новосибирск». Муниципальное предприятие планировало взыскать с заказчика задолженность по договору на оказание услуг по транспортированию мусора, заключенному в 2019 году. Судя по документации, размещенной на сайте суда, речь шла о долгах, сформировавшихся за период с января по декабрь 2020 года (за исключением апреля и июня 2020 года). Общая сумма задолженности, предъявленная «Спецавтохозяйством», составила 41 млн рублей плюс пени за период с 13.04.2020 по 16.09.2021 в размере почти 3 млн рублей. Иск был подан в сентябре 2021 года.

В итоге 26 октября суд принял решение прекратить производство по делу и утвердить мировое соглашение. Условия соглашения пока не опубликованы.

Летом 2020 года стороны заключили мировое соглашение при рассмотрении иска на 667,5 млн рублей. Речь шла о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.03.2019 по 11.03.2020. В ноябре 2020-го мировое было утверждено по иску на 9,3 млн рублей.

На сегодняшний день в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается только один иск «Спецавтохозяйства» к регоператору. Он был подан в декабре 2020 года на 97 млн рублей по взысканию задолженности в рамках договора, заключенного в конце 2018 года. По встречному исковому заявлению ООО «Экология-Новосибирск» взыскивает со «Спецавтохозяйства» штраф — 272,5 млн рублей.

— В судебном заседании ответчиком заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства с целью урегулирования спора мирным путем. Истец и третье лицо поддержали ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства, — говорится в материалах суда.

Суд удовлетворил ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства. Следующее заседание по рассмотрению этого иска пройдет в ноябре.

Напомним, в этом году к работе «Экологии-Новосибирск» возникло много вопросов у правительства Новосибирской области, МинЖКХ, аудиторов Контрольно-счетной палаты, депутатов. Летом 2021 года губернатор региона Андрей Травников не исключил,  что если регоператор не исправит все выявленные замечания, с ним может быть расторгнут договор. В октябре на пресс-конференции Травников подтвердил, что решение по регоператору может быть принято до конца 2021 года. В свою очередь регоператор, с лета 2021 года активизировал работу в судах по взысканию задолженности.

Что касается «Спецавтохозяйства», то на городском уровне уже второй год обсуждается предложение о передаче функций регоператора муниципальному предприятию.

Фото редакции

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора суд регоператор задолженность


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