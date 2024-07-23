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Четыре человека погибли в ДТП на трассе под Новосибирском

  • 23/07/2024, 09:12
Автор: Ольга Кирсанова
Четыре человека погибли в ДТП на трассе под Новосибирском
Легковой автомобиль столкнулся с эвакуатором, после чего улетел в кювет и перевернулся.

Четыре человека погибли в жуткой аварии  с участием легкового автомобиля и эвакуатора на трассе в Новосибирской области. Трагедия произошла в Новосибирском районе около 22:30 в понедельник, 22 июля.

По данным Госавтоинспекции, 22-летний водитель Chevrolet Cobalt ехал по трассе К-17Р со стороны Новосибирска в направлении поселка Ордынского.

На 33-м км дороги он врезался в автоэвакуатор Hyundai, двигавшийся в попутном направлении. После столкновения Chevrolet слетел в кювет и опрокинулся.

— В результате дорожного происшествия погиб водитель Chevrolet Cobalt и трое его пассажиров: 33-летняя и 42-летняя женщины и мужчина, личность которого пока не установлена. Различные травмы получила 9-летняя девочка, которая экстренно доставлена в медучреждение, — рассказали в областном ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что в ДТП на федеральной трассе двое детей погибли, четверо пострадали. Подросток за рулем Honda Accord не справился с управлением, в результате чего автомобиль улетел с дороги на обочину, где опрокинулся и перевернулся. Правоохранители выяснили, что автомобиль, на котором разбились дети, принадлежит местному жителю, накануне оставившего свою машину на СТО.

Источник фото: пресс-служба ГАИ по НСО.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Новосибирский район ДТП с погибшими ГАИ


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