Перевозчика, выпускавшего на рейсы уставших водителей, оштрафовали в Новосибирске

Прокуроры Новосибирска выявили нарушения режима труда и отдыха водителей на одном из городских транспортных предприятий.

Установлено, что водители работают сверхурочно и постоянно задерживаются на работе.

– Соответственно, меньше времени остается на отдых. Все это создает угрозу ДТП, жизни и здоровья пассажиров и самих водителей, – пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

В связи с этим глава предприятия был привлечен к административной ответственности. Его признали виновным в нарушении государственных нормативных требований охраны труда. В качестве наказания назначен штраф в 16 тысяч рублей.

Как отмечают прокуроры, все нарушения на предприятии были устранены.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит приставов, арестовавших счета ветерана СВО в Новосибирске.