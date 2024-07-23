Перевозчика, выпускавшего на рейсы уставших водителей, оштрафовали в Новосибирске

Прокуроры Новосибирска выявили нарушения режима труда и отдыха водителей на одном из городских транспортных предприятий.
Установлено, что водители работают сверхурочно и постоянно задерживаются на работе.
– Соответственно, меньше времени остается на отдых. Все это создает угрозу ДТП, жизни и здоровья пассажиров и самих водителей, – пояснили в прокуратуре Новосибирской области.
В связи с этим глава предприятия был привлечен к административной ответственности. Его признали виновным в нарушении государственных нормативных требований охраны труда. В качестве наказания назначен штраф в 16 тысяч рублей.
Как отмечают прокуроры, все нарушения на предприятии были устранены.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит приставов, арестовавших счета ветерана СВО в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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