Четыре человека погибли в ДТП в Коченевском районе

Вечером 7 января жуткая авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе. Мужчина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», двигался по автодороге со стороны города Омска в направлении Новосибирска и на 1364 км столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Спасио». По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки.

— В тяжёлом состоянии в районную больницу госпитализирован несовершеннолетний пассажир «Тойота Спасио», — добавили в ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что возраст и личности погибших и пострадавшего ребёнка устанавливаются.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели Сибирского спасательного центра МЧС, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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