Страшное смертельное ДТП произошло в Алтайском крае

7 января на 322 км федеральной автомобильной дороге Р-256 в районе села Плешково в Зональном районе Алтайского края столкнулись два легковых автомобиля, КАМАЗ и микроавтобус. Два человека погибли.

— Женщина 1991 г. р., управляя автомобилем «Мазда Бонго», совершая манёвр обгона, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с автомобилем «Ниссан X-трейл», под управлением водителя 1972 года рождения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Региональное управление МЧС сообщило, что в результате водитель и 55-летняя пассажир «Мазды» скончались на месте. Пострадали 10 человек, среди которых 5 детей (их доставили для осмотра в медучреждение).

Дорога не перекрыта, движение осуществляется.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка. На место происшествия выехал территориальный прокурор.

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