Известный дизайнер раскритиковал новый терминал аэропорта в Новосибирске

Известный алтайский дизайнер Данил Снитко раскритиковал новый терминал аэропорта Толмачево. Свою критику он опубликовал на своей странице в ВКонтакте.

— Увы и ах, степень ублюдочности проекта нового терминала сравнима только со стоимостью жратвы и кофе там же, — отметил Снитко.

Мужчину огорчило, что на таком большом пространстве нет эскалаторов и траволаторов, ему пришлось преодолевать расстояние с больной ногой.

— Желаю проектировщикам и руководству аэропорта Толмачево в новом году гореть в аду, — заключил дизайнер.

Строительство нового терминала завершили в I квартале 2023 года. Второй этап проекта планируется реализовать к 2025 году. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности более 18 миллиардов рублей частных инвестиций. Терминал имеет общую площадь 58,3 тысяч квадратных метров.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 Airlines переводит рейсы в новый терминал Толмачево.