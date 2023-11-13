Четыре человека получили травмы в ДТП с автобусом в Новосибирске

Около семи часов утра 13 ноября пассажирский автобус столкнулся с кроссовером в Новосибирске.

― ДТП произошло на территории Советского района. Автомобиль Джилли «Атлос» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом 141-го маршрута. В салоне ПАЗа находилось 20 пассажиров, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

После происшествия медицинская помощь потребовалась водителю иномарки и автобуса. Также травмы получили две женщины-пассажирки, одной из которых 80 лет.

На месте ДТП работает наряд ДПС. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.