Ужасы с червями и тараканами показала пациентка больницы в Новосибирске

Грязные подоконники, тараканы в палатах и ветхие окна ― условия, которые мешают людям выздоравливать в медицинском учреждении. Главный редактор КП-Новосибирск оказалась на больничной койке с пневмонией. Женщина пришла в ужас от условий, в которых ей приходится проходить лечение.

― Меня положили около полуночи. Первое, на что я обратила внимание утром – гуляющий по тумбочке таракан. Затем я пошла по коридору, и мне опять же переползло дорогу усатое насекомое. Их тут много, потому что здесь плохо убирают. Ещё в палате очень старые обшарпанные окна, грязные подоконники. Мы с соседкой протерли подоконник, салфетка после него ― черная, ― рассказала журналистка.

Другие кошмары подстерегали сибирячку в уборной комнате. Там на бочке с водой она обнаружила черных черве. На просьбу убрать живность, ей ответили, что такие вопросы компетентна решать только старшая медсестра. В итоге пациентки сами были вынуждены своими силами наводить порядок.

Много вопросов и к питанию больных. Еду приносят в липких тарелках, а качество обедов и ужинов просто отвратительное.

― Но лечат в больнице хорошо. Просто находиться в грязи, среди червей и насекомых – омерзительно и унизительно. И просто небезопасно, ведь это – зараза, ― считает журналист.

Женщина просит Роспотребнадзор провести проверку медицинского учреждения, так как оказавшись здесь с одним заболеванием можно легко подхватить другое.