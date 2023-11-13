Поставки китайских овощей и фруктов через таможню в Забайкальске выросли в 2,5 раза

44 тысячи тонн овощей и фруктов оформили читинские таможенники в сентябре-октябре 2023 года в МАПП Забайкальск. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

— За последние два месяца из Китая ввозились яблоки, мандарины, томаты, огурцы, капуста, морковь, перец, виноград, манго и другие овощи и фрукты, — говорится в сообщении.

Отмечаете, что с 15 мая 2023 года грузовое направление МАПП Забайкальск перешло в круглосуточный экспериментальный режим.

Пик поставок китайских овощей и фруктов в Россию ожидает накануне новогодних праздников, в декабре.

Напомним, что через данный таможенный пункт в Новосибирск привозят фрукты и овощи из Китая.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таможенники изъяли из оборота более 600 отмычек.