Груженый самосвал провалился в асфальт под Новосибирском

Очередной инцидент с провалом дороги произошел накануне в Верх-Туле. Местные жители сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск», что под асфальт провалился самосвал.
Под провалом, предположительно, находится канализация. Теперь людям придется долго ждать, когда в селе откачают нечистоты.
По словам тулинцев, ранее они жаловались на то, что в населенном пункте идет массовая вырубка деревьев.
В комментариях к посту сибиряки выражают свое отношение к произошедшему.
― Молодец, что вовремя нашел подмыв, а так бы через месяц туда бы дома пошли.
― Провалился в текстуры.
― Бедный водитель…
― Качество дорог российского ГОСТ.
Источник фото: группа «Инцидент Новосибирск» в ВКонтакте.
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