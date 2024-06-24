Груженый самосвал провалился в асфальт под Новосибирском

Очередной инцидент с провалом дороги произошел накануне в Верх-Туле. Местные жители сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск», что под асфальт провалился самосвал.

Под провалом, предположительно, находится канализация. Теперь людям придется долго ждать, когда в селе откачают нечистоты.

По словам тулинцев, ранее они жаловались на то, что в населенном пункте идет массовая вырубка деревьев.

В комментариях к посту сибиряки выражают свое отношение к произошедшему.