«Четыре феерически вкусных рецепта»: шеф Ивлев выпустил ролик с подборкой блюд из кабачков

Новосибирск охватила кабачковая эпопея. Социальные сети заполонили посты дачников – в виртуальном пространстве пытаются найти желающих взять кабачки.

– Здравствуйте, не знаю можно ли писать такие объявления, но прошу – заберите кто-нибудь кабачки! – взмолилась жительница Новосибирска Олеся Пирязева в паблике «Горский микрорайон Новосибирск» Вконтакте.

Желающие нашлись быстро. Информация о том, что кабачки забрали, появилась в комментариях к посту в течение часа. Объявление в соцсетях – один из самых действенных способов избавиться от избытка урожая увесистых плодов, уверяют современные дачники.

Многие горожане с удовольствием готовят из кабачков, демонстрируя фото блюд в сети. Актуальную тему спешат подхватить медийные повара. К примеру, знаменитый шеф Александр Ивлев выпустил ролик с кабачковыми рецептами.

– Ловите подборку блюд из кабачков: жареные, запечённые, с чечевицей и картофелем, икра «заморская» – четыре феерически вкусных рецепта в этом выпуске, – анонсировал Ивлев своё новое видео.

Кстати, те, кто уже вдоволь наелся кабачков, могут принести их в Новосибирский зоопарк. В сезон сбора урожая там традиционно принимают в дар фрукты и овощи от местных огородников.