Новосибирская область на 26% сократила посевные площади под картофель

Аграрии Новосибирской области в текущем году существенно сократили посевные площади под картофель и овощи открытого грунта. Причина – низкая цена на плодоовощную продукцию.

Infopro54 изучил открытую документацию регионального Минсельхоза и Новосибирскстата и сравнил данные о посевных площадях в 2025 году и 2026 году. Самое серьёзное сокращение произошло в картофелеводстве. В прошлом году сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства региона (без учёта ЛПХ) под картофель отводили 3321 га. В текущем году – 2635,5 га. То есть сокращение на 26%. Возможно, в ходе посевной кампании ещё будет корректировка, но пока картина именно такая. Аграрии подтверждают подсчёты редакции.

– Многие хозяйства вообще отказались от посадки картофеля, другие сократили посадки. С нынешними ценами выращивать картофель просто невыгодно. Продажа продукции не покрывает расходы. В прошлом году тоже было сокращение площадей под эту культуру, но не такое сильное. В этом году цены на местный картофель были совсем низкие – около 40 рублей. Это в магазинах, с торговой наценкой. А производители и вовсе получили копейки, меньше, чем в прошлом году. Как им выживать в таких условиях с кредитами? Сейчас многие рапс стали выращивать, потому что это выгоднее и требует меньше затрат. В картофелеводстве и овощеводстве довольно большая доля ручного труда, и не получится сделать так, чтобы себестоимость была совсем ничтожной. В следующем году, если ситуация с ценами не изменится, ещё больше хозяйств откажется от картофеля. Наше хозяйство пока не сокращает картофель, но мы меньше посадили овощей, – рассказал Infopro54 директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска», член Картофельного союза Шакир Сулейманов.

Средние потребительские цены в начале июня 2026 года на 69,6% ниже, чем год назад. При этом текущие цены на местный и привозной картофель сильно отличаются: импортный картофель стоит примерно в два раза дороже российского.

Под овощи открытого грунта (капусту, свёклу, морковь, огурцы, томаты) в Новосибирской области в 2026 году тоже отвели меньше земли, чем в прошлом году. Сокращение составило 14,2%. Вопрос, как и с картофелем, в закупочных ценах на продукцию, говорят аграрии.

Ранее редакция рассказывала, что в Сибири выращивают более половины российского рапса. В Новосибирской области под эту культуру отвели на треть больше земли, чем в прошлом году.