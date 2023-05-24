Четыре года условно за контрабанду золотых слитков в Китай получил сибиряк

Суд назначил наказание россиянину, планировавшему вывезти золотые слитки за границу. Преступление пресекли сотрудники Читинской таможни и УФСБ России по Забайкальскому краю.

В октябре 2022 года россиянин договорился приобрести у приятеля два золотых слитка, изготовленных кустарным способом, чтобы в дальнейшем вывезти их в КНР для продажи, напоминают в пресс-службе таможни напоминают. Злоумышленника задержали сотрудники Читинской таможни и УФСБ России во время встречи с продавцом на трассе, ведущей к г. Шилка (Забайкальский край). Золотые слитки обнаружены в автомобиле на полу перед передним пассажирским сидением.

Согласно проведенной экспертизе слитки содержат более 398 граммов чистого золота. Их стоимость составляет свыше 1,3 млн рублей.

— Незаконный оборот, скупка, перемещение за рубеж драгоценных металлов, изготовленных кустарным способом, в России запрещены, — напоминает пресс-служба ведомства. — — После проведенного расследования дело было передано в суд, который вынес приговор в отношении гражданина России по ч.3 ст.30 УК РФ «Покушение на преступление» и ч.1 ст.226 УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов».

Ранее редакция сообщала, что в России физлицам разрешат добывать золото.