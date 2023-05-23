В Бердске стартовали работы по реконструкции главной городской дороги

На территории Бердска начались работы на примыкающей к федеральной трассе улице Горького. Об этом сообщает интернет-издание «Бердские новости» со ссылкой на заместителя главы города Владимира Захарова.

— Дорога будет перекрыта в течение 1,5 месяцев, — сообщает издание. — Связано это со строительством новой развязки у железнодорожного вокзала: будет перенесено разворотное кольцо, появятся две трассы разгона и торможения. В связи с проведением работ поменяются маршруты общественного транспорта. Горожанам, которые привыкли выезжать из Бердска по улице Горького, также придется воспользоваться другими дорогами — они смогут ориентироваться по знакам.

В связи с работами, маршруты, которые связывают Бердск и Новосибирск временно будут проложены по ул. Лелюха с последующим выездом на ул. Комсомольскую.

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