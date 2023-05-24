Отменить штрафы за проживание без регистрации предложили депутаты фракции «Новые люди»

О поправках, внесенных на рассмотрение в Госдуму рассказал первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, пишет «Российская газета». Он напомнил, что по ныне действующим законодательным нормам, россиянам грозит административная ответственность за проживание по месту пребывания без регистрации.

За то, что чиновники не в курсе, где вы живете, можно получить штраф от двух тысяч рублей.

— Это полнейший архаизм, — считает Даванков. — По сути, он тянется еще с крепостного права.

По словам Даванкова, современная система госуправления вполне справится без опоры на данные о регистрации граждан. В том, что касается прикрепления к поликлинике, записи ребенка в детский сад или в школу.

Суть инициативы депутатов от фракции «Новые люди» в том, чтобы место института постоянной или временной регистрации ввести добровольные уведомления о месте проживания граждан.

Ранее редакция сообщала, что законопроект об освобождении от НДФЛ семей с двумя и более детьми готов ко второму чтению в Госдуме.