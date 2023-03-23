В России физлицам разрешат добывать золото

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект «О старательской деятельности» или о так называемом вольном приносе, согласно которому физлицам позволят легально добывать золото. В настоящее время этим могут заниматься только юрлица с лицензией на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

Проект закона предполагает разработку онлайн-системы, через которую жители дальневосточных и арктических регионов смогут, предварительно зарегистрировавшись в качестве ИП, получать в безвозмездное пользование старательские участки площадью не более 10 га. Получить их можно будет на три года, однако срок можно продлевать еще на три года по соглашению сторон. Уточняется, что предоставляется он на основании заявления в местный уполномоченный орган.

Следует отметить, что старатель вправе работать только на одном участке, снимать слой земли до 5 метров и ему строго запрещено привлекать более десяти наемных работников, сообщает газета «Ведомости».

Вместе с тем, максимальный объем добытого за весь срок деятельности предпринимателя золота на участке не должен превышать 30 кг, и нельзя применять взрывные работы, загрязняющие и экологически опасные вещества, оборудования мощностью более 5 кВт, а также химические способы добычи золота.

В соответствии с законопроектом, сам участок не должен находиться на территориях, в границах которых расположены месторождения с запасами драгоценных камней. А предприниматель, в свою очередь, обязан вести отчетность о старательской деятельности с фото- и видеофиксацией участка, подавать декларации о старательской деятельности и восстановлении участка.

Авторы проекта ожидают, что легализация старательской деятельности поможет созданию более 10 000 новых рабочих мест. Однако, председатель Союза старателей России Виктор Таракановский выразил мнение, что закон не привлечет новых участников в старательскую отрасль из-за закрепленных в нем нереалистичных условий работы.

— Работающие сейчас в сером секторе старатели едва ли пойдут на эти условия, поскольку это значительно сократит их доходы, — заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили увеличить предельный годовой доход самозанятого в два раза.

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