Четыре кандидата претендуют на пост мэра Краснообска

Срок подачи заявлений на должность главы поселка Краснообск закончился 27 сентября. За это время документы подали четыре человека: Зеленцов Денис Александрович, Горожанкин Александр Андреевич, Головина Анна Евгеньевна и Гумерова Анна Александровна, сообщила газета «Краснообск». К выборам кандидатов допустят после проверки документов на соответствие требованиям и достоверность. Кто из них займет должность станет известно 21 октября на сессии горсовета. Именно на эту дату назначены выборы главы Краснообска.
Напомним, предыдущий глава Краснообска Олег Яцков ушел в отставку 25 июля. Возглавлял рабочий поселок он чуть больше года. Уход с должности чиновник объяснил решением получить образование в аспирантуре. 30 августа исполняющим обязанности главы Краснообска был назначен Денис Зеленцов.
Олег Яцков проработал в должности главы поселка год. Ранее он был депутатом в горосовете Бердска.
Ранее редакция сообщала о задержании замглавы поселка Краснообск.
Фото freepik, автор: freepik
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