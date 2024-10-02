Над космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной провели научный эксперимент

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина приняла участие в серии научных экспериментов.
По сообщению исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, целью исследований было изучение различных неблагоприятных факторов, которые могут влиять на состояние космонавта во время полета. В ходе экспериментов Анну Кикину подвергали перегрузкам, гипоксии, а также вестибулярным и ортостатическим воздействиям на специальных установках.
В центре отметили, что микроциркуляторная дисфункция — это механизм, который может привести к сердечно-сосудистым расстройствам не только в космосе, но и на Земле, когда организм человека подвергается значительным нагрузкам.
Также было подчеркнуто, что исследования на космонавтах — это стандартная практика, так как астронавты регулярно участвуют в научных экспериментах во время медицинских осмотров и подготовки к полетам.
Ранее редакция сообщала о том, что космонавту из Новосибирска Анне Кикиной вручили «Золотую Звезду» Героя России.
Источник фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя / Автор — пресс-служба мэрии Новосибирска
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