Над космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной провели научный эксперимент

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина приняла участие в серии научных экспериментов.

По сообщению исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, целью исследований было изучение различных неблагоприятных факторов, которые могут влиять на состояние космонавта во время полета. В ходе экспериментов Анну Кикину подвергали перегрузкам, гипоксии, а также вестибулярным и ортостатическим воздействиям на специальных установках.

В центре отметили, что микроциркуляторная дисфункция — это механизм, который может привести к сердечно-сосудистым расстройствам не только в космосе, но и на Земле, когда организм человека подвергается значительным нагрузкам.

Также было подчеркнуто, что исследования на космонавтах — это стандартная практика, так как астронавты регулярно участвуют в научных экспериментах во время медицинских осмотров и подготовки к полетам.

Ранее редакция сообщала о том, что космонавту из Новосибирска Анне Кикиной вручили «Золотую Звезду» Героя России.