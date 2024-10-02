Приставы вернули угнанный фронтальный погрузчик  

В Чулыме приставы обнаружили угнанный фронтальный погрузчик, который принадлежал родственникам должника.

– На приеме взыскатель рассказал, что в начале 2021 года погрузчик угнал с организации бывший зять начальника предприятия. Пока шли судебные разбирательства, на погрузчике зарабатывали деньги, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Должник не стал самостоятельно исполнять решение суда, но сообщил, что транспорт находится в Чулыме. Судебные приставы вместе с взыскателем отправились туда, чтобы найти это имущество.

Сотрудники службы пришли к родственникам должника для уточнения местоположения погрузчика. Сначала они избегали разговоров, затем шутили. Однако, после предупреждения о возможной ответственности, родственник позвонил должнику и сообщил о визите. Мужчина попросил не препятствовать и вернуть погрузчик, что и было сделано. Таким образом, погрузчик был возвращен законному владельцу.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы арестовали спецтехнику новосибирца, задолжавшего 16 млн рублей.