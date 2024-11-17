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Четыре ребенка вместе с матерью погибли в пожаре под Новосибирском

  • 17/11/2024, 15:30
Автор: Артем Рязанов
Четыре ребенка вместе с матерью погибли в пожаре под Новосибирском
Возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области произошла трагедия: в результате пожара погибли пять человек, в том числе четверо детей.

В селе Новоселье Купинского района загорелся частный дом, где проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей в возрасте 12 и 14 лет смогли выбраться из горящего здания самостоятельно. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

— Пожар на 80 квадратах потушен. На месте работает психолог МЧС России, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Как сообщили в региональной прокуратуре, возбуждено уголовное дело.

— Ход и результаты расследования на контроле в прокуратуре, — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что с начала 2024 года в Новосибирской области произошло 5 502 пожара, на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в результате этих пожаров погибли 12 детей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Ранее редакция сообщала о том, что трёхлетний ребёнок погиб в пожаре в Новосибирской области.

Источник фото: СК Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : пожар Погибли дети


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