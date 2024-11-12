«Спрятался за шкаф»: трёхлетний ребёнок погиб в пожаре в Новосибирской области

Трёхлетний ребёнок погиб в пожаре в двухквартирном частном доме в Чулыме Новосибирской области. Трагедия произошла поздним вечером 11 ноября.

Пожарные прибыли на место за пять минут, еще 25 минут им понадобилось для локализации пожара.

— По оперативной информации, в квартире находился 33-летний мужчина с двумя малолетними детьми. Когда начался пожар, мужчина смог самостоятельно эвакуироваться. Двухлетнего ребёнка через окно спасли сотрудники полиции, которые находились поблизости, — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Пострадавшего малыша увезли в реанимацию, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. К сожалению, его старшего братика спасти не удалось — он спрятался за шкаф и из-за густого дыма его не нашли.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями СК России устанавливаются и допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. Предварительная причина пожара – короткое замыкание, — сообщили в региональном ведомстве.

В результате инцидента пламенем были полностью уничтожены одна из квартир, веранда и кровля здания. Также пострадала вторая квартира. Общая площадь возгорания составила 128 квадратных метров.

На месте работают психологи МЧС России и следственно-оперативная группа СК.

Ранее редакция сообщала о том, что 11-летний мальчик погиб при пожаре в двухэтажке в Бердске. Родителям и двум детям удалось покинуть горящее здание. Ещё одного двухлетнего малыша спасла соседка. Четвёртого ребёнка, который был без сознания, обнаружили сотрудники МЧС России.