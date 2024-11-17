В НГАУ получили патент на макароны с гумусовыми кислотами

Специалисты Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) создали и зарегистрировали патент на макаронные изделия, обогащённые гуминовыми кислотами. Эти кислоты содержат все необходимые минералы, аминокислоты и микроэлементы. Патент зарегистрирован в базе данных Федерального института промышленной собственности.

— Для приготовления макаронных изделий в тесто добавляется водный раствор гумусовых кислот, таких как гуминовая, фульвовая или гиматомелановая кислоты, в количестве 1,5% от массы теста. Комбинация гуминовой и фульвовой кислот является чрезвычайно эффективной для оздоровления организма, — отмечается в патенте.

В патентных документах отмечается, что добавление гумусовых кислот в состав макаронных изделий положительно влияет на их вкус и аромат, а также повышает их питательную ценность.

Гумусовые кислоты — это группа кислот, которые представляют собой сложные смеси природных органических соединений, образующихся при разложении отмерших растений. В сухом виде они выглядят как тёмно-коричневый порошок, а их свойства могут различаться в зависимости от строения молекул.

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