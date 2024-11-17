Владимир Путин назначил нового руководителя Сибирского управления Генпрокуратуры

В Сибирском федеральном округе назначили нового начальника управления Генеральной прокуратуры РФ. Им стал Николай Рябов, ранее занимавший пост прокурора Хабаровского края. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Информация об этом назначении была опубликована на официальном сайте надзорного ведомства.

Николай Рябов родился в 1968 году в городе Шымкент в Казахской ССР. В 1992 году он успешно окончил Омский государственный университет.

Свою карьеру в органах прокуратуры начал в 1991 году. С 2008 по 2013 годы он занимал должность первого заместителя прокурора Приморского края. С 2013 по 2019 годы он был прокурором Сахалинской области. С 2019 года и до своего назначения он занимал должность прокурора Хабаровского края.

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