Четыре семьи из дома, пострадавшего от взрыва газа, получат жилье маневренного фонда

Как сообщили в мэрии Новосибирска, началось расселение жильцов дома на улице Красносельская, где в начале сентября произошел взрыв газовоздушной смеси, передает КП-Новосибирск. Тогда 23 человека, из которых семеро детей, самостоятельно эвакуировались и до настоящего времени размещались у своих родственников и знакомых в ожидании нового жилья.

В мэрии уточнили, что за помощью обратились четыре семьи из квартир № 2, 3, 7, 8. С жильцами квартиры № 7 уже заключены договоры найма и предоставлены жилые помещения в общежитии на улице Лермонтова, 47. Жильцы квартиры № 3 до настоящего времени рассматривают варианты жилых помещений. Жильцы квартиры № 2 письменно отказались от предоставления жилого помещения маневренного фонда.

Остальные жильцы пострадавшего дома за предоставлением жилья маневренного фонда не обращались, добавили в мэрии.

Отмечается, что дом включен в этап 2022 — 2023 годов Региональной адресной программы.