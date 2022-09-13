В новосибирском Минсельхозе увидели предпосылки для снижения цен на хлеб

Лучше, чем планировали

— В этом году мы ожидаем достаточно хороший урожай и даже пересмотрели прогноз (Ранее 2,8 млн тонн. — Ред.) Сейчас видим, что после доработки у нас будет более 3 млн тонн. Качество зерна тоже очень высокое. Проверена треть урожая — 85% относится к третьему классу. Такого прецедента в области не было, — констатировал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на заседании аграрного комитета регионального парламента. — На фуражную пшеницу приходятся около 6% урожая. Хорошего качества также урожай ржи, ячменя и овса.

— Мы боремся за то, чтобы активно проводились закупочные интервенции. Это один из механизмов регулирования цен на зерно. В приказе Минсельхоза РФ зафиксировано — 15800 рублей за тонну зерна третьего класса с НДС, но текущий рынок ее не дает, — констатирует Лещенко. — Средняя цена реализации зерна третьего класса, которая сегодня фиксируется в системе мониторинга — 11200 рублей за тонну. По премиальной пшенице можно увеличить ее до 12000, но отсюда придется вычесть затраты на доставку.

Ключевой задачей аграриев и министерства, по словам чиновника, сейчас является реализация зерна по эффективным ценам.

Для сравнения: в октябре 2021 года зерно третьего класса стоило 13542 рубля за тонну без НДС, зерно четвертого класса — до 13162 рублей, цена за фуражное зерно составляла 11471 рубль за тонну.

Чиновник пояснил, что министерство уже проводило переговоры с ООО «Новосибирский мелькомбинат №1», АО «Новосибирскхлебопродукт», ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» по вывозу зерна за пределы области.

— Они просчитывают логистику, и, к сожалению, пока она просчитывается слабо. Они не могут предложить эффективную цену нашим сельхозпроизводителям. Так что аграриям остается активно участвовать в интервенциях по закупке зерна. У нас в регионе есть аккредитованные предприятия хранения, в сентябре заканчиваем аккредитацию еще двух для Кулундинской зоны, а также ведем аккредитацию сельхозпроизводителей, КФХ, где тоже много нюансов, — добавил Лещенко. — Мы довели до полномочного представителя президента РФ в Сибири Анатолия Серышева наши предложения по стабилизации ценообразования на рынке зерна. Надеемся, что они будут услышаны.

При этом на оперативном совещании в правительстве в понедельник министр сообщал, что из области стартовал экспорт зерна нового урожая. По данным на 12 сентября, с начала месяца были отгружены за пределы региона 15400 тонн, в среднем 27 вагонов в сутки.

Что с ценами на хлеб?

— Мы приняли решение выделить дополнительно 60 млн рублей на поддержку хлебопеков (Всего в 2022 году получится около 130 млн рублей господдержки. — Ред.). Это даст повышение господдержки до 5 рублей на кг в цене хлеба. В кратчайшие сроки выйдем на конкурсный отбор по приему документов на оказание субсидии. Хлебопеки волнуются и ждут этой поддержки, так как экономика у них сложно формируется, — прокомментировал Евгений Лещенко. — Ранее мы договорились со всеми хлебопеками, что мы увеличиваем объем господдержки, а они до конца года не поднимают цену на хлеб. Сейчас мы понимаем, по какой цене реализовывается зерно, можем рассчитать себестоимость муки, и не исключаем, что можно вести диалог о небольшом снижении цен на хлеб, а не о сдерживании повышения.

Урожай — радует

Депутат Роман Яковлев поинтересовался, как снижение цен на зерно скажется на ценах на хлеб, отметив, что этот вопрос волнует конечных потребителей.

По данным Минсельхоза, на 12 сентября в Новосибирской области зерновые были скошены на 66% площадей, обмолочено 65,4%, то есть уборочная кампания прошла на 2/3. Средняя урожайность зерновых — 22,8 ц/га, что превышает средние многолетние значения, но ниже прошлогодних результатов на 1,9 ц/га, так как ряд районов пострадали от весенней засухи. Полностью уборочную завершили 34 сельхозпредприятия и около 100 КФХ.

— Удалось выровнять темпы уборки овощных культур. Ранее мы фиксировали отставание по уборке и валовому сбору, по сравнению с 2021 годом. Сейчас убраны 107 га, урожай составил 4692 тонны — идем с превышением к прошлому года, — говорит Евгений Лещенко. — По картофелю темпы уборки в 2,5 раза превышают прошлогодние. Убраны 1958 га или 57%, урожай — 31 тысяча тонн, что в 3 раза больше, чем в 2021 году на аналогичную дату

Кроме того, в области обмолочены около 100 тысяч масличных культур или 28% от посевных площадей, из них 64 тысячи га льна масличного и 30 тысяч га рапса. Урожай составил 109 тысяч тонн или 10,9 /га. Ниже, чем в прошлом году, но с учетом увеличения площадей посевов (352 тысячи га) урожай в регионе будет больше прошлогоднего, прогнозируют в ведомстве.

Ранее редакция приводила мнение участников рынка о том, что они готовы отказаться от производства бюджетных сортов хлеба, если его цену не повысят на 15%.