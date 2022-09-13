Анатолий Локоть начал приглашать гостей на Новый год

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил программу «Новогодняя столица России» на 28-м Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2022.

— Я приехал в Москву на форум, чтобы презентовать Новосибирск как Новогоднюю столицу – 2023. Наш город станет центром празднования Нового года в России. Много всего интересного вы найдете в нашем городе и откроете для себя Новосибирск во всем его многообразии, — отметил мэр Анатолий Локоть, обращаясь к участникам форума. — В России и за рубежом Новосибирск известен как научный центр с насыщенной, по-столичному яркой культурной жизнью. А сейчас город мечтает показать гостям своё обновление: одна из центральных идей праздника — открытие нового современного ледового дворца спорта с огромным ландшафтным парком и новой станцией метро.

По словам главы города, гостей ждет новогодняя ёлка, каток и празднично оформленный центр города, вкусная еда, парк ледяных горок и городок снежных построек, выполненных в технике народов севера, оперный театр, уникальная коллекция паровозов, экскурсии в институты Академгородка, аквапарк и зоопарк.

Программу большого новогоднего праздника разработал профильный департамент мэрии города Новосибирска — департамент культуры, спорта и молодёжной политики, поясняет пресс-служба мэрии. По замыслу авторов, во всех районах и округе города создадут восемь локаций: каждая посвящена определённому федеральному округу России. На площадках представят колорит и особенности российских регионов: ремёсла, кухню, моду, промышленность, культуру, традиции и пр. Главная площадка проекта развернётся в центре города — на ул. Ленина, площади им. Ленина и в Театральном сквере.

— В планах — проведение самых различных ярких мероприятий, например, фестиваля колокольного звона. Намерены использовать особенности нашего региона — продемонстрируем, как мы умеем обращаться со снегом. Парад Дедов Морозов, фестиваль Снежных Баб — программа предстоит яркая и насыщенная, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Праздничные мероприятия в Новосибирске стартуют 25 декабря 2022 года.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирцы смогут отметить Новый год в парке «Арена» уже этой зимой.