Четырех участников экскурсии по подземным коллекторам Москвы нашли мертвыми

В Москве группа людей участвовала в экскурсии по подземным коллекторам города. После ливня все они исчезли. Среди пропавших была уроженка Новосибирска, которую нашли мертвой. Об этом редакции НГС сообщил отец погибшей.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Москве, группа из семи человек в сопровождении гид-диггера отправилась на экскурсию по подземной реке Неглинке. В результате погибли четыре человека, среди которых была несовершеннолетняя. Судьба остальных на сегодняшний день неизвестна.

В Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В настоящее время следователям удалось установить личности трех человек, которые были причастны к организации и проведению экскурсии.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве, организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, что услуга безопасна. Однако проникновение в подземные сооружения при этом абсолютно незаконно, но об этом вряд ли упоминалось.