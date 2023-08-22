Стали известны обстоятельства исчезновения двух пенсионерок под Новосибирском

По словам родственников пропавших пенсионерок из СНТ «Звездочка» в Новосибирской области, 68-летняя Бондаренко Елена и 70-летняя Седельникова Маргарита подруги.

Сын Елены Владимировны предполагает, что они поехали в сторону Сокура за грибами, только телефоны и вещи оставили дома.

— Даже бутылочку воды, которую мама всегда берет с собой, в этот раз не взяла, – сообщил он в беседе с КП-Новосибирск. — Искали их на вокзале, в сторону Сокура, не нашли. Они подруги. Вместе работали.

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