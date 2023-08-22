В Новосибирске была замечена автоколонна с российским флагом и флагами ЧВК «Вагнер»

В День российского флага, 22 августа, в центре Новосибирска была замечена колонна машин с флагами России и ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает группа АСТ-54 в ВКонтакте.

— В мероприятии принимает участие более 100 автомобилей, которые направляются в сторону Гусинобродского кладбища, чтобы почтить память павших товарищей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стартовала колона от площадке около цирка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на празднование Дня флага России выделено 1,5 млн рублей.