Чиновник в Новосибирской области оштрафован за нецелевое использование бюджетных средств

Прокуратура Болотнинского района выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд при реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— В нарушение требований бюджетного законодательства должностным лицом Дивинского сельсовета подписана товарная накладная за фактически не поставленные товары (оборудование для сдачи нормативов ГТО) и произведён полный расчёт с поставщиком на сумму более полумиллиона рублей, — уточнили в прокуратуре.

После вмешательства прокурора оборудование поставлено, а должностное лицо, виновное в нарушении законодательства, привлечено к дисциплинарной ответственности и штрафу.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области директора школы уличили в нецелевом использовании средств.