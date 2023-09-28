В Новосибирске в домашнем матче ХК «Сибирь» проиграла «СКА» с счетом 0:3. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Матч проходил вчера, 27 сентября. Это был заключительный матч домашней серии.
— Четырехматчевая победная серия нашей команды прервалась, — отметили в пресс-службе.
Напомним, что ранее ХК «Сибирь» выиграла у «Динамо» со счетом 3:2.
Ранее редакция сообщала о том, что болельщик ХК «Сибирь» пришел на матч пьяным и получил штраф.
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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