Глеб Поповцев лишился мандата депутата Заксобрания

Председатель транспортного количества регионального парламента Валерий Ильенко на сентябрьской сессии сообщил, что Заксобрание получило информацию от следственного комитета области и отметил, что решение принимается в соответствии с законодательством. Само решение Ильенко не озвучил, но предложил коллегам проголосовать за него. Предложение поддержали 59 депутатов, из 64 присутствовавших на сессии.

В документах сессии уточняется, что речь идет о досрочном прекращении полномочий депутата Заксобрания Глеба Поповцева. Кроме того, он выводится из состава комитетов по бюджетной политике, а также комиссии по противодействию коррупции.

По данным следствия, в период с 01 октября 2020 года по 30 ноября 2021 года, Глеб Поповцев организовал фиктивное трудоустройство человека на должность помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Однако данный гражданин возложенные на него трудовые функции и обязанности по должности не исполнял. При этом, обманывая и вводя в заблуждение сотрудников Заксобрания Новосибирской области, Поповцев предоставлял необходимые документы, подтверждающие фактическое осуществление данным человеком трудовых функций, создавая видимость учета соблюдения им режима труда и отдыха, уточняли в суде.

Глеб Поповцев избирался в региональный парламент 7 созыва по 18 округу (Новосибирский район, г. Обь) от партии «Единая Россия». Работал в 6 созыве.

Ранее редакция сообщала о том, что сейчас под следствием находится еще один депутат-единоросс — Владимир Лаптев.