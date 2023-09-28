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Глеб Поповцев лишился мандата депутата Заксобрания

  • 28/09/2023, 12:51
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Глеб Поповцев лишился мандата депутата Заксобрания
За отзыв мандата проголосовали 59 депутатов.

Председатель транспортного количества регионального парламента Валерий Ильенко на сентябрьской сессии сообщил, что Заксобрание получило информацию от следственного комитета области и отметил, что решение принимается в соответствии с законодательством. Само решение Ильенко не озвучил, но предложил коллегам проголосовать за него. Предложение поддержали 59 депутатов, из 64 присутствовавших на сессии.

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В документах сессии уточняется, что речь идет о досрочном прекращении полномочий депутата Заксобрания Глеба Поповцева. Кроме того, он выводится из состава комитетов по бюджетной политике, а также комиссии по противодействию коррупции.

По данным следствия, в период с 01 октября 2020 года по 30 ноября 2021 года, Глеб Поповцев организовал фиктивное трудоустройство человека на должность помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Однако данный гражданин возложенные на него трудовые функции и обязанности по должности не исполнял. При этом, обманывая и вводя в заблуждение сотрудников Заксобрания Новосибирской области, Поповцев предоставлял необходимые документы, подтверждающие фактическое осуществление данным человеком трудовых функций, создавая видимость учета соблюдения им режима труда и отдыха, уточняли в суде.

Глеб Поповцев избирался в региональный парламент 7 созыва по 18 округу (Новосибирский район, г. Обь) от партии «Единая Россия». Работал в 6 созыве.

Ранее редакция сообщала о том, что сейчас под следствием находится еще один депутат-единоросс — Владимир Лаптев.

Фото пресс-службы Заксобрания

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : отзыв мандата заксобрание депутат Глеб Поповцев


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