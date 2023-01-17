Чиновникам и депутатам из регионов настоятельно не рекомендуют отдыхать за границей

На законодательном уровне запретить уезжать из страны местные власти не вправе, однако, по данным «Ъ», в ряде субъектов уже действует «настоятельная рекомендация» на сей счет.

Так, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам региона «воздержаться от поездок в зарубежные страны», считая недопустимым «в столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии».

Напомним, во время новогодних каникул сразу на двух региональных депутатов обрушилась волна критики из-за отпусков, которые они проводили за границей. Первым пользователей соцсетей возмутило видео беспартийного депутата Курской облдумы Максима Васильева, отдыхающего в Мексике, а затем к нему присоединился со своим селфи господин Долженко из Дубая.

Негодующих граждан первым из парламентариев поддержал вице-спикер Совета федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, который, не выбирая выражений, одного призвал сложить депутатский мандат, а другого пообещал и вовсе выгнать из партии.

Однако Васильев полномочия сложить не захотел, а Денис Долженко, как оказалось, к партии «Единая Россия» вообще никакого отношения не имеет.

После окончания праздничных выходных губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО». Теперь, согласно документу, лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков.

Его примеру последовал глава фракции ЕР в Тамбовской облдуме Юрий Плужников, который тоже, «в связи со сложившейся военно-политической ситуацией в стране и в мире», рекомендовал коллегам-однопартийцам оставаться в пределах страны. Аналогичной позиции придерживаются единороссы и в других региональных парламентах — например, в заксобрании Свердловской области, в Марий Эл, в Чувашии и Северной Осетии, в Брянской области.

Следует отметить, что с таким положением дел согласны далеко не все.

Так, глава фракции ЕР в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник считает, что каждый должен решать сам для себя о целесообразности выезда за рубеж.

— Проблема не в том, что кто-либо куда-то выезжает. Аморально выкладывать это в публичное пространство и кичиться своим отпуском, возможностями, — считает депутат. — На федеральном уровне пока речь больше идет о том, чтобы не отражать заграничный отдых в соцсетях, да и зарубежье разное: отдых в Иране нельзя уравнять с посещением американского Майами, — пояснил политолог Константин Калачев.

Ранее редакция сообщала, что участников спецоперации выдвинут на выборы 2023 года.

Фото: pexels.com — Aleksandar Pasaric