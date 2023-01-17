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Розничный кредитный портфель «Сбера» в 2022 г. вырос на 12,9%, до 12 трлн рублей

  • 17/01/2023, 15:02
Розничный кредитный портфель Сбербанка в декабре вырос на 1,7% — до 12 трлн руб., с начала 2022 г. увеличился на 12,9%, следует из опубликованной сокращенной отчетности банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

новости бизнесаОтмечается, что главным драйвером роста портфеля стала ипотека: на конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7,7 трлн руб., увеличившись более, чем на 20% за год.

Средства физических лиц выросли на 8,2% в декабре и на 8,2% в 2022 году в целом, превысив 18,3 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель банка увеличился в декабре на 0,53% и на 12,4% с начала года, составив 18,8 трлн руб. Средства юридических лиц выросли на 0,8% в декабре — до 8,7 трлн руб. (-0,7% с начала года).

Фото: pexels.com —Anete Lusina

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер кредиты банки


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