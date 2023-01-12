Участников спецоперации выдвинут на выборы 2023 года

О том, что администрация президента и партия «Единая Россия» допускают возможность добавить в избирательные кампании кандидатов в депутаты военных, добровольцев и волонтеров, при условии, что у них будет такое желание, рассказали источники «Ведомостей».

О планах ЕР в ходе предвыборной кампании сделать ставку на людей, побывавших в зоне боевых действий, подтвердил собеседник, близкий к Госдуме. Представители других думских партий также выразили желание включать в число кандидатов людей, связанных со спецоперацией.

— Если во время кампании они будут не на линии фронта, то мы их будем рассматривать как кандидатов для участия в выборах. Если же это будут не члены партии, но те, кто разделяет наши идеи и готовы строить социализм, то их тоже, — заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В «Справедливой России» тоже готовы выдвигать в качестве кандидатов на выборах участников спецоперации. Об этом сообщил первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев.

— Член президиума фракции «Справедливой России» Александр Дворкин удостоен медали за отвагу. Он получил повестку через два дня после рождения дочери и пошел служить. Взял 10 пленных за два месяца. Думаю, он может быть отличным кандидатом, — подчеркнул Гусев.

Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко рассказал, что сейчас несколько сотен членов партии участвуют в спецоперации. Тех, кто уже находится в увольнении и уже не участвует в боевых действиях, немного.

Напомним, что в этом году региональные выборы состоятся 10 сентября. Выбирать будут 20 губернаторов на прямых выборах, пять — на непрямых, а также депутатов 20 заксобраний. В частности, региональные парламенты будут впервые избраны в четырех новых субъектах Федерации.

Ранее редакция публиковала информацию о господдержке участников спецоперации и членов их семей в 2023 году.

Фото из группы облизбиркома ВКонтакте