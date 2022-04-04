Чиновники огребли за крыши и дорожный ремонт

В начале недели целая плеяда региональных чиновников подверглась критике со стороны главы региона в рамках оперативного совещания по двум «сезонным» вопросам, которые вызвали насмешки не только в региональных, но и федеральных СМИ, соцсетях и телеграм-каналах. Первый из них касался чистки крыш от снега. Несколькими неделями ранее из-за скопившегося снега обрушилась кровля здания, принадлежащего Карасукской районной больнице. На минувшей неделе произошли несколько случаев падения снега и наледи на прохожих в областном центре. В частности, по информации мэрии Новосибирска, на площади Маркса женщина в результате падения наледи с крыши здания получила сотрясение мозга и рваную рану головы. В настоящее время пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, а в отношении собственника здания оформлен протокол.

— Коллеги, нужно обратить внимание на эти вопросы и не забывать, что весна практически в самом расцвете, — заявил губернатор, обращаясь к чиновникам. — Зима была очень благоприятна. Жаловаться на то, что в марте неустойчивая погода со снегопадами, не приходится. Проведите проверки зданий. В этом году, несмотря на мораторий на контрольно-надзорные мероприятия, он на проверку организаций, исполняющих жилищное законодательство в части обеспечения безопасности людей, не распространяется. Поэтому все управляющие компании, ТСЖ и собственников можно смело привлекать к ответственности.

При этом, как сообщил в ходе оперативного совещания мэр областного центра Анатолий Локоть, город поднялся во всероссийском рейтинге качества городской среды.

— В результате конкурсных процедур на уровне Российской Федерации Новосибирск поднялся по качеству городской среды, — сообщил мэр. — Сегодня мы занимаем центральную позицию, обошли такие города, как Омск, Волгоград, Самара, Челябинск, Воронеж, Красноярск. Это хороший результат, по сравнению с прошлым годом.

Второй — не менее «весенний» — вопрос касается традиционного начала ямочного ремонта дорог. Несмотря на то, что сухая погода устоялась на протяжении нескольких дней, за исключением последних суток с осадками, по информации профильного министерства, за все это время удалось выполнить ямочный ремонт лишь на площади 930 кв. м.

— Может, я не там езжу, но у меня подозрение, что ямочным ремонтом занимаются только тогда, когда губернатор об этом напоминает, — заявил Андрей Травников, обращаясь к главе Минтранса Анатолию Костылевскому. — За годы хозяйственного опыта я привык, что как только наступают погожие дни, дорожники используют любую возможность заняться ремонтом. Здесь же такое ощущение, что все ждут больших контрактов, больших денег. Может, дорожные организации не несут ответственности? Или автомобилисты уже должны их закидать исками, а ГИБДД — штрафами, и тогда они начнут суетиться. Поэтому проведите на эту тему совместные выезды с комитетом Заксобрания: 900 кв. м — это ни о чем.

Напомним, что двумя годами ранее дорожные работы, а именно темпы ямочного ремонта, становились поводом для критики со стороны областного руководства, депутатов и общественников.