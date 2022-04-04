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Новосибирские производители одежды хотят зайти в торговые центры

  • 04/04/2022, 12:15
Автор:
новости Новосибирска
Но просят господдержки по субсидированию ставок аренды.

Комиссия по развитию индустрии моды новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» выступила с инициативой поддержки региональных производителей одежды в связи с принятым на правительственном уровне курсом на импортозамещение. Об этом говорится в письме (имеется в распоряжении редакции), которое реготделение направило в середине марта на имя заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки.

— В рамках инициативы просим рассмотреть возможность поддержки новосибирских брендов одежды посредством разработки программы доступных торговых и выставочных площадей для презентации продукции брендов конечным потребителям, — предлагается в письме.

В обращении указывается, что в настоящее время локальные производители одежды столкнулись с полной или частичной потерей основной площадки продвижения и продаж, которой была социальная сеть Instagram (Запрещена в России, на основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к сети ограничен с 14 марта 2022 года).

— Это существенно усложняет коммуникацию производителей с потенциальными потребителями, поскольку региональные производители относятся к категории микро- и малого бизнеса и не имеют бюджетов на иные способы продвижения, — отмечают в реготделении «ОПОРЫ РОССИИ».

новости Новосибирска

Предложения о господдержке, инициированные самим бизнесом, проходят со скрипом

Кроме того, в марте 2022 года в крупных торговых центрах Новосибирска (ТРЦ «Галерея.Новосибирск», ТРЦ «АУРА», ТРЦ «МЕГА») прекратили или приостановили работу магазины, представляющие бренды, входящие в корпорации Inditex, LVMH, Kering, H&M Group и др., которые приостановили деятельность на всей территории России. Как правило, именно эти магазины являлись основными арендаторами больших торговых площадей, расположенных во фронтальных зонах ТЦ.

Региональные производители одежды не имеют финансовой возможности арендовать свободные площади, торговые центры заинтересованы в сдаче в аренду торговых залов большой площади одному арендатору, особенно это актуально для расположенных во фронтальной зоне и наиболее проходимых площадок. Кроме того, отдельному локальному бренду невозможно заполнить все пространство большой торговой площади продукцией, поскольку местное производство носит штучный или мелкосерийный характер, — говорится в обращении. — Мы просим оказать содействие в налаживании сотрудничества между крупными торговыми центрами и потенциальными арендаторами — региональными производителями одежды посредством разработки программы доступных торговых и выставочных площадей.

Цели программы:

— Реализация в регионах политики импортозамещения посредством поддержки локальных производителей.

— Сохранение ассортимента и покупательского спроса на товары категории «одежда».

— Развитие легкой промышленности в регионе.

— Формирование позитивного имиджа Новосибирской области на модной арене страны.

— Возможность сохранения рабочих мест для сотрудников компаний,

приостановивших деятельность в России.

— В рамках программы просим рекомендовать торговым центрам предоставить локальным брендам в аренду торговые площади на специальных условиях совместной аренды (создание единого открытого пространства, организованного по принципу корнеров отдельных брендов), — предлагают в реготделении. — Подобный опыт сотрудничества активно используется в Москве, Петербурге и других городах-миллионниках (например открытое пространство Trade Island в ТЦ «Авиапарк» в Москве, пространство ТЦ «Большой» в Екатеринбурге), и результаты кооперации признаются успешными не только производителями и потребителями, но и администрациями торговых центров.

В реготделении также предложили включить в программу возможность приоритетного права трудоустройства на должности продавцов-консультантов и управляющих магазинами региональных производителей для сотрудников магазинов, прекративших деятельность в России. Комиссия по развитию индустрии моды «ОПОРЫ РОССИИ» готова оказать содействие и помощь в отборе кандидатов среди региональных производителей с целью соблюдения требований ТЦ к оформлению и наполнению торговых площадей. Также комиссия реготделения готова проводить разъяснительную и консультационную работу с брендами в сфере визуального мерчендайзинга.

По информации Infopro54, предложение реготделения будет рассмотрено на заседании с представителями торговых центров при Сергее Семке на этой неделе.

Фото pixabay — cocoparisienne

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торговый центр производство легкая промышленность бренд бизнес


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