Новосибирские производители одежды хотят зайти в торговые центры

Комиссия по развитию индустрии моды новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» выступила с инициативой поддержки региональных производителей одежды в связи с принятым на правительственном уровне курсом на импортозамещение. Об этом говорится в письме (имеется в распоряжении редакции), которое реготделение направило в середине марта на имя заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки.

— В рамках инициативы просим рассмотреть возможность поддержки новосибирских брендов одежды посредством разработки программы доступных торговых и выставочных площадей для презентации продукции брендов конечным потребителям, — предлагается в письме.

В обращении указывается, что в настоящее время локальные производители одежды столкнулись с полной или частичной потерей основной площадки продвижения и продаж, которой была социальная сеть Instagram (Запрещена в России, на основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к сети ограничен с 14 марта 2022 года).

— Это существенно усложняет коммуникацию производителей с потенциальными потребителями, поскольку региональные производители относятся к категории микро- и малого бизнеса и не имеют бюджетов на иные способы продвижения, — отмечают в реготделении «ОПОРЫ РОССИИ».

— Региональные производители одежды не имеют финансовой возможности арендовать свободные площади, торговые центры заинтересованы в сдаче в аренду торговых залов большой площади одному арендатору, особенно это актуально для расположенных во фронтальной зоне и наиболее проходимых площадок. Кроме того, отдельному локальному бренду невозможно заполнить все пространство большой торговой площади продукцией, поскольку местное производство носит штучный или мелкосерийный характер, — говорится в обращении. — Мы просим оказать содействие в налаживании сотрудничества между крупными торговыми центрами и потенциальными арендаторами — региональными производителями одежды посредством разработки программы доступных торговых и выставочных площадей.

Кроме того, в марте 2022 года в крупных торговых центрах Новосибирска (ТРЦ «Галерея.Новосибирск», ТРЦ «АУРА», ТРЦ «МЕГА») прекратили или приостановили работу магазины, представляющие бренды, входящие в корпорации Inditex, LVMH, Kering, H&M Group и др., которые приостановили деятельность на всей территории России. Как правило, именно эти магазины являлись основными арендаторами больших торговых площадей, расположенных во фронтальных зонах ТЦ.

Цели программы:

— Реализация в регионах политики импортозамещения посредством поддержки локальных производителей.

— Сохранение ассортимента и покупательского спроса на товары категории «одежда».

— Развитие легкой промышленности в регионе.

— Формирование позитивного имиджа Новосибирской области на модной арене страны.

— Возможность сохранения рабочих мест для сотрудников компаний,

приостановивших деятельность в России.

— В рамках программы просим рекомендовать торговым центрам предоставить локальным брендам в аренду торговые площади на специальных условиях совместной аренды (создание единого открытого пространства, организованного по принципу корнеров отдельных брендов), — предлагают в реготделении. — Подобный опыт сотрудничества активно используется в Москве, Петербурге и других городах-миллионниках (например открытое пространство Trade Island в ТЦ «Авиапарк» в Москве, пространство ТЦ «Большой» в Екатеринбурге), и результаты кооперации признаются успешными не только производителями и потребителями, но и администрациями торговых центров.

В реготделении также предложили включить в программу возможность приоритетного права трудоустройства на должности продавцов-консультантов и управляющих магазинами региональных производителей для сотрудников магазинов, прекративших деятельность в России. Комиссия по развитию индустрии моды «ОПОРЫ РОССИИ» готова оказать содействие и помощь в отборе кандидатов среди региональных производителей с целью соблюдения требований ТЦ к оформлению и наполнению торговых площадей. Также комиссия реготделения готова проводить разъяснительную и консультационную работу с брендами в сфере визуального мерчендайзинга.

По информации Infopro54, предложение реготделения будет рассмотрено на заседании с представителями торговых центров при Сергее Семке на этой неделе.