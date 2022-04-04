Эксперты составили портрет самозанятого новосибирца

Аналитики маркетплейса для самозанятых Qugo.ru составили рейтинг городов России с самым большим количеством самозанятых исполнителей на платформе. Новосибирск на шестом месте в топ-10. В топ-3 вошли Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.

Согласно исследованию, работу в качестве самозанятых чаще получают из Новосибирска мужчины ― 86% от общего количества, женщины ― 14%. Эксперты отмечают, что платформа вызывает наибольший интерес среди молодых новосибирцев из поколения зумеров в возрасте от 17 до 23 лет. Они составляют больше половины (58%) от общего количества.

Исполнители в возрасте 24-29 лет составляет 18% от общего числа, в возрасте 30-36 лет ― 11%, в возрасте 37-45 лет ― 10%. Пользователи старше 45 лет составляют всего лишь 3%.

― В активную экономическую жизнь вступают представители поколения зумеров, для которых принятые у старших поколений стереотипы постоянной занятости и работы по найму не столь актуальны. Временные и гибкие рабочие места больше не кажутся чем-то неправильным, компании все чаще нанимают независимых подрядчиков вместо штатных сотрудников, ― комментирует генеральный директор Qugo Игорь Знак.

По данным Qugo, средняя зарплата по России у мужчин в феврале 2022 года составила 21457 рублей. Женщины в среднем заработали по 16851 рублей. В список самых высокооплачиваемых предложений по России за 2022 год вошли специалист по программированию и разработке ПО, виртуальный помощник в поиске и обработке информации, специалист по грузоперевозкам и в сфере крупного строительства, ремонта автомобилей и эксперты по оказанию юридической помощи.

По данным платформы, средний по России доход в феврале 2022 года у исполнителей по составлению и проверке договоров составил 197 тысяч рублей. У специалистов по оказанию другой юридической помощи средний доход равен 160 тысячам рублей. У исполнителей по пассажирским перевозкам эта сумма меньше ― 60 тысяч рублей, у мастеров по сантехническим работам ― 64 тысячи. У мастеров по кровельным и фасадным работам средний доход равен 82 тысячам. Исполнители по расшифровке аудио- и видеозаписей в среднем заработали в феврале около 50 тысяч рублей.

― Сейчас самозанятые особенно востребованы в службах доставки, такси, EdTech, строительстве, ритейле, складской логистике и управляющих компаниях. В ближайшее время мы ждем увеличения спроса на самозанятых в сфере креативных индустрий. Ряды самозанятых пополнят нынешние фрилансеры: маркетологи, дизайнеры, иллюстраторы, пиарщики, журналисты, HR-специалисты и т.д. Другими словами, станет востребован не только самозанятый линейный персонал, как сегодня («синие воротнички»), а более квалифицированные исполнители — «белые воротнички», ― комментирует Игорь Знак.

По данным УФНС Новосибирской области, ежедневно с начала 2022 года самозанятые в регионе зарабатывают 41,5 млн рублей, средний размер чека составляет 1 233 рубля. В 2022 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма дохода выросла более чем в 2 раза с 1,1 млрд рублей до 2,4 млрд рублей. На начало 2022 года в Новосибирской области были зарегистрированы свыше 80 тысяч самозанятых граждан. При этом всего 4 тысячи их них являются ИП. Для остальных самозанятость — основной доходный источник. 60% предпринимателей пишут в видах деятельности «Прочие виды».

Маркетплейс Qugo запущен в конце 2020 года. За это время к сервису подключились более 28 500 самозанятых из 414 городов России.