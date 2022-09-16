Чиновнику предъявили обвинение за 28 взяток

Управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило обвинение бывшему главе Богучанского района Александру Бахтину в совершении 28 эпизодов преступлений (взяток в крупном и особо крупном размерах, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным регионального следкома, в период с апреля 2015 по ноябрь 2017 года обвиняемый замещал должность главы Богучанского района.

— Являясь должностным лицом, находясь в городе Красноярске и селе Богучаны Богучанского района, действуя совместно с начальником МКУ Богучанского района Красноярского края «Муниципальная служба заказчика» и первым заместителем главы Богучанского района, через посредника Александр Бахтин 28 раз получил взятки в виде денежных средств в суммах от 37 тысяч рублей до 3,2 миллионов рублей от предпринимателей и представителей коммерческих организаций, — поясняют в следственном комитете. — Взятки им получены за обеспечение победы в закупочных процедурах на право выполнения работ для нужд района и заключение муниципальных контрактов на строительство и ремонт сетей тепловодоснабжения, детских садов, школ и иных социальных объектов.

Общая сумма взяток составила около 15 млн. рублей.

Александра Бахтина задержали 9 мая 2018 года. Следователи провели обыски в доме и на работе. После этого главу района вертолетом доставили в Красноярск.

Александр Бахтин в настоящее время находится в Красноярске под подпиской о невыезде. Летом 2021 года расследование громкого дела экс-главы Богучанского района было приостановлено из-за его болезни, но сейчас его здоровью ничего не угрожает поэтому он может учувствовать в расследовании, сообщают в пресс-службе СК.

Ранее, в мае 2021 года бывшему начальнику МКУ «Муниципальная служба заказчика» суд вынес приговор, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-замдиректора Горно-Алтайского ЖКХ оштрафовали за взятки.