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Из двух киосков в Новосибирске изъяли крупную партию нелегальных сигарет

  • 16/09/2022, 11:23
нелегальные сигареты
На пачках не было ни акцизов, ни обязательной маркировки.

Сотрудники Новосибирской таможни и сотрудники УФСБ по Новосибирской области в ходе проверки одного из торговых комплексов левобережья выявили российские и импортные сигареты известных брендов без акцизных марок и обязательной маркировки.

— В результате проверки киоска, специализирующегося на оптово-розничной торговле табачной продукцией, были обнаружены 9827 пачек сигарет отечественного и иностранного производства (Республики Казахстан, Кыргызстан, Беларусь) без нанесения акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации «Data-matrix», — рассказали с пресс-службе таможни. — В соседнем киоске были выявлены еще 7607 пачек с аналогичными нарушениями. Отметим, продавцы обеих торговых точек не смогли предоставить никаких документов на табачную продукцию, в том числе, деклараций и сертификатов соответствия, а также документов на право аренды или право собственности на торговые сооружения.

Нелегальные сигареты изъяты, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Всего с января по сентябрь 2022 года сотрудники Новосибирской таможни выявили в торговых точках города Новосибирска и Новосибирской области почти 92 тысячи пачек нелегальных сигарет без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки. Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область является лидером по доле нелегальных сигарет

Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Табачная продукция нелегальные сигареты


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