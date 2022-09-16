В Новосибирской области назначен новый главный архитектор

Главным архитектором и заместителем министра строительства Новосибирской области назначен Иван Фаткин, перешедший в правительство из мэрии Новосибирска. Об этом сообщают в региональном минстрое. Ранее чиновник в мэрии также представлял строительный блок, работая в должности начальника отдела формирования городской среды, ранее — главным художником Новосибирска.

— И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил важность и своевременность назначения главного архитектора Новосибирской области, — сообщает пресс-служба министерства строительства. — Он подчеркнул, что приход главного архитектора дополнительно усилит команду минстроя. В его полномочия войдут такие стратегически направления деятельности минстроя, как архитектура и градостроительство, урегулирование спорных вопросов в данных направлениях, обеспечение взаимодействия архитекторов, художников в целях повышения эстетической ценности застройки территории Новосибирской области.

— Ситуация в департаменте на 2021 год: из 130 человек 40 уволились, из них 21 главный специалист, 4 начальника отдела и 3 заместителя начальников отдела, — сообщал Кондратьев. — Их замещают студенты.

В то же время на муниципальной уровне в строительной отрасли не первый год ощущается дефицит кадров. Об этому в начале февраля на заседании комиссии горсовета по контролю за деятельностью исполнительной власти сообщал профильный вице-мэр Алексей Кондратьев.

Стоит отметить, что почти годом ранее ещё один «строительный» чиновник из мэрии повысил свой уровень до регионального правительства — теперь уже бывший замначальника городского департамента строительства Роман Теленчинов, «выросший» в начале ноября прошлого года до вице-губернатора Новосибирской области. Ровно через месяц областной Минстрой стал «обезглавленным» — с поста министра ушёл Иван Шмидт. Напомним, что как назначению Теленчинова, так и отставке Шмидта предшествовал ряд скандалов в строительной отрасли, связанных, в первую очередь с ходом строительства ледовой арены и прилегающих к ней объектов, что неоднократно привлекало внимание и критику как федеральных чиновников, так и представителей надзорных органов. После данных кадровых перестановок претензии «сверху» не исчезли.

Ранее редакция сообщала о назначении главного дирижёра Новосибирского академического симфонического оркестра.