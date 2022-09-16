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В Новосибирской области назначен новый главный архитектор

  • 16/09/2022, 12:19
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назначен главный архитектор
Им стал теперь уже бывший чиновник строительного блока мэрии.

Главным архитектором и заместителем министра строительства Новосибирской области назначен Иван Фаткин, перешедший в правительство из мэрии Новосибирска. Об этом сообщают в региональном минстрое. Ранее чиновник в мэрии также представлял строительный блок, работая в должности начальника отдела формирования городской среды, ранее — главным художником Новосибирска.

И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил важность и своевременность назначения главного архитектора Новосибирской области, сообщает пресс-служба министерства строительства. Он подчеркнул, что приход главного архитектора дополнительно усилит команду минстроя. В его полномочия войдут такие стратегически направления деятельности минстроя, как архитектура и градостроительство, урегулирование спорных вопросов в данных направлениях, обеспечение взаимодействия архитекторов, художников в целях повышения эстетической ценности застройки территории Новосибирской области.

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В то же время на муниципальной уровне в строительной отрасли не первый год ощущается дефицит кадров. Об этому в начале февраля на заседании комиссии горсовета по контролю за деятельностью исполнительной власти сообщал профильный вице-мэр Алексей Кондратьев.

Ситуация в департаменте на 2021 год: из 130 человек 40 уволились, из них 21 главный специалист, 4 начальника отдела и 3 заместителя начальников отдела, сообщал Кондратьев. Их замещают студенты.

Стоит отметить, что почти годом ранее ещё один «строительный» чиновник из мэрии повысил свой уровень до регионального правительства теперь уже бывший замначальника городского департамента строительства Роман Теленчинов, «выросший» в начале ноября прошлого года до вице-губернатора Новосибирской области. Ровно через месяц областной Минстрой стал «обезглавленным» с поста министра ушёл Иван Шмидт. Напомним, что как назначению Теленчинова, так и отставке Шмидта предшествовал ряд скандалов в строительной отрасли, связанных, в первую очередь с ходом строительства ледовой арены и прилегающих к ней объектов, что неоднократно привлекало внимание и критику как федеральных чиновников, так и представителей надзорных органов. После данных кадровых перестановок претензии «сверху» не исчезли.

 

Ранее редакция сообщала о назначении главного дирижёра Новосибирского академического симфонического оркестра.

 

Фото из группы Минстроя ВКонтакте

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Рубрики : Власть Недвижимость Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : назначен главный архитектор


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