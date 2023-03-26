Число финансовых пирамид в России выросло в три раза

Ущерб от деятельности подобного рода структур оценивается в 100 млрд рулей, сообщили в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров, передают «Известия».

За год силами Центробанка было заблокировано более четырех тысяч интернет-ресурсов, принадлежащих мошенникам.

Отмечается, что проекты, вызывающие подозрение, регулятор помещает в специальный публичный реестр. Однако, по мнению экспертов, это не никоим образом не ведет к развалу, так называемых, пирамид.

Вместе с тем, в Государственной Думе считают, что в качестве способа борьбы с мошенниками должен быть принят закон о полном запрете привлечения денег граждан не поднадзорными Банку России компаниями.

Как заявили в комитете ГД по финансовому рынку, такой подход к решению проблемы концептуально поддерживается и регулятором, но идея до сих пор не воплотилась в законопроект.

Ранее редакция сообщала, что Сбер предупредил о новых случаях мошенничества, когда аферисты звонят клиентам банка и обвиняют их в якобы измене Родине.

Фото: freepik.com