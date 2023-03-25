Wildberries обязали создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов

Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов и оптимизировать оферту компании. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба России.

По мнению службы, арбитраж необходим в ситуациях, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи. Ведомство выразило готовность при рассмотрении наиболее спорных вопросов предоставлять свою позицию.

Также ФАС потребовала, чтобы компания доработала оферту так, чтобы она была максимально ясной, подробной и не допускала двойственного толкования. В ближайшее время представители Wildberries усовершенствуют документ в соответствии с требованием ведомства.

Кроме того, представители маркетплейса отчитались о введении системы фотофиксации проведения замеров товаров и результатах перевода формата коммуникации маркетплейса с предпринимателями в режим диалога.

— Эти меры призваны упростить работу продавцов на площадке, обеспечить соблюдение баланса интересов продавцов и маркетплейса, а также создать прозрачные условия их сотрудничества, — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что следит за используемыми онлайн-платформами практиками и тем, как они разрешают возникающие спорные ситуации для принятия решения о дальнейших действиях антимонопольной службы.

Напомним, на прошлой неделе из-за введения штрафов партнеры Wildberries устроили забастовку с требованием вернуть зарплату, закрыв часть пунктов выдачи и придя в центральный офис компании. В итоге маркетплейс объявил о закрытии тех точек, владельцы которых «выбирают нецивилизованные формы диалога». После того как ситуацией заинтересовались в Госдуме, а также в Министерстве труда, Wildberries объявил о заморозке штрафов и возврате денег на счета владельцев ПВЗ. По данным 2ГИС, в Новосибирске насчитывается порядка 326 пунктов выдачи заказов Wildberries.

Ранее редакция сообщала о том, что «Аэропорт Емельяново» нарушил антимонопольное законодательство.