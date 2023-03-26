Проездной на общественный транспорт в Новосибирске один из самых дорогих в России

Сайт picodi.com проанализировал стоимость проездных билетов на месяц в российских городах-миллионниках и выяснил, где проезд в общественном транспорте дороже. По данным аналитиков сайта, самый дорогостоящий проездной в Санкт-Петербурге — 3665 рублей. На втором месте столица Татарстана — Казань. Здесь стоимость проездного на месяц составляет 3100 рублей. Замыкает тройку лидеров — Новосибирск, где проездной на общественный транспорт стоит 2650 рублей.

Самый дешевый долгосрочный проездной в Челябинске (1100 рублей). А в таких городах, как Уфа и Воронеж, проездные билеты на месяц вообще отсутствуют.

При этом, самая высокая цена билета на одну поездку среди городов- миллионников в Москве (50 рублей). Санкт-Петербург по этому показателю занимает второе место (44-49 рублей), а замыкает тройку лидеров Красноярск. Здесь стоимость проезда в зависимости от транспорта составляет от 32 до 36 рублей. Новосибирск и Нижний Новгород по стоимости разовой поездки находятся на 8-9 месте (билет стоит 30 рублей).

Напомним, на минувшей неделе в ходе круглого стола, организованного реготделением «ОПОРЫ РОССИИ», перевозчики отмечали, что 30 рублей за поездку — это 60% от реальной себестоимости проезда. Даже после беспрецедентного для Новосибирска повышения тарифа на проезд в конце прошлого года на 4 рубля этот вид деятельности убыточен и компании-перевозчики продолжают закрываться.

В 202 году полномочия по определению тарифа на проезд в общественном транспорте были переданы муниципалитетам. В мэрии Новосибирска отмечали, что в городе есть ряд давних задумок по формированию тарифа на проезд в общественном транспорте. В частности, «сетевая поездка». Кроме того, есть проект, который ранее не поддерживал областной департамент по тарифам, — дифференцированный тариф.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выросло количество миллионеров и миллиардеров .