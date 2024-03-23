Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 93 человек — СК РФ

Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» увеличилось до 93 человек. Об этом заявили в СК России.

— На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями, —говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

Между тем, Минздрав опубликовал список опознанных погибших — в нем 37 человек.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта около 20:00 перед выступлением группы «Пикник». В концертный зал ворвались вооруженные до зубов боевики и открыли огонь по людям. После этого прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». с ними проводятся следственные действия.