До 3 млн компенсации получат пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холл»

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».

— Совместно с властями Московской области выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области, — заявил мэр столицы.

Собянин также выразил соболезнования семьям погибших и пообещал взять на себя организацию похорон.

Напомним, трагедия в «Крокус Сити Холл» произошла накануне вечером. В концертный зал, где должна была выступить группа «Пикник» ворвались вооруженные террористы и открыли огонь по людям. После этого прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

По последним данным, число погибших в результате теракта выросло до 93 человек. Причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

— Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями, —говорится в сообщении СК РФ.

Личности террористов установлены. Четверо из них задержаны спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной — с ними работают следователи.