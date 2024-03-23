До 3 млн компенсации получат пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холл»

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».
— Совместно с властями Московской области выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области, — заявил мэр столицы.
Собянин также выразил соболезнования семьям погибших и пообещал взять на себя организацию похорон.
Напомним, трагедия в «Крокус Сити Холл» произошла накануне вечером. В концертный зал, где должна была выступить группа «Пикник» ворвались вооруженные террористы и открыли огонь по людям. После этого прогремели взрывы и вспыхнул пожар.
По последним данным, число погибших в результате теракта выросло до 93 человек. Причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
— Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями, —говорится в сообщении СК РФ.
Личности террористов установлены. Четверо из них задержаны спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной — с ними работают следователи.
Фото: Телеграм-канал Baza
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