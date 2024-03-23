Стрельба и взрыв: теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» унес десятки жизней

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта около 20:00 перед выступлением группы «Пикник». В концертный зал ворвались вооруженные до зубов боевики и открыли огонь по людям. После этого прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

На данный момент пожар локализован. В СК России сообщили, что в результате атаки террористов погибло более 60 человек, но количество жертв может увеличиться. Пострадавших насчитывается свыше 100 человек. По информации Минздрава, 115 человек, том числе пятеро детей, сейчас в больницах. 60 взрослых пациентов и один ребенок — в тяжелом состоянии.

По факту происшествия СК Росси возбудил уголовное дело по по статье «Террористический акт».

— Следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия. Производится осмотр тел погибших, — сообщило ведомство.

С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и проводятся необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Фото предполагаемых участников теракта и автомобилей, на которых они могли скрыться распространяются в интернете. Сейчас все съезды с МКАД перекрыты, сотрудники ДПС останавливают и досматривают все подозрительные легковые авто на постах.

Преступников разыскивают в Москве, Подмосковье, а также в соседних областях.

Из-за теракта в «Крокус Сити Холле» все развлекательные мероприятия в Новосибирске отменены. Также вузам порекомендовали отменить проведение всех массовых мероприятий и перейти на дистант.