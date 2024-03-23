Задержанного подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в больницу

Одного из задержанных по подозрению в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» с ранениями доставили в больницу. По предварительным данным, это 19-летний уроженец Душанбе Мухаммадсобир Файзов.

Как сообщает, депутат Госдумы Александр Хинштейн, «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Водитель не остановился по требованию полицейских и попыталась скрыться. В ходе преследования правоохранители открыли стрельбу, машина перевернулась.

Одного подозреваемого задержали на месте, остальные скрылись в лесу. Позже сотрудники полиции задержали второго беглеца.

— В салоне «Рено» были обнаружены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана, — рассказал депутат.

Ранее редакция сообщала о том, что личности 4-х из 6-и предполагаемых террористов установлены — все они граждане Таджикистана и были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях. Ориентировки на них разослали во все отделы полиции в ЦФО. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта около 20:00 перед выступлением группы «Пикник». В концертный зал ворвались вооруженные до зубов боевики и открыли огонь по людям. После этого прогремели взрывы и вспыхнул пожар. На данный момент известно о 83 погибших, трое из которых дети.